L'aturada preventiva va bloquejar 830 camions de gran pes a la Catalunya Central

Una nevada important i generalitatzada sense incidents de pes a la xarxa viària afectada. I una decisió que no s'havia pres mai fins ara: fer aturar 830 camions articulats en benzineres i polígons de la Catalunya Cental abans de l'inici de la precipitació de neu. El resultat de l'acció proposada pels tècnics de Protecció Civil, que s'havia estat madurant durant dos anys, va ser determinant per reuduir els problemes i, a ulls dels responsables de l'operatiu, «molt positiva».

Eduard Freixedes, director territorial d'Interior, ha explicat que «teníem el model estudiat del que fan a l'Estat francès», on també aturen els camions articulats. A altres països del centre d'Europa també es prenen decisions semblants, però l'operativa de referència per als catalans ha estat la gal·la.

Aquest tipus de vehicles de gran tonatge i articulats són els més propensos a fer la tisora sobre superfícies nevades o gelades, i quan un vehicle d'aquestes dimensions queda encallat en una carretera la seva retirada té enormes complicacions. Primer, perquè això passa en una situació de nevada; després, perquè un vehicle d'aquests pot arribar a pesar, ple, cap a 40 tones, amb la qualcosa per moure'l es necessita maquinària també molt gran; i per últim, perquè si s'atura un turisme es pot esquivar o apartar, però si és un camió no passa ningú més i s'acumula més neu al voltant del vehicles i els cotxes que queden atrapats en l'embús, ha comentat Freixedes. El rescat i el restabliment del trànsit es complica.

L'incident de dilluns a la C-25 en què un camió va fer la tisora a Osona i hi va haver conductors de turismes que van passar la nit a la carretera va ser un punt determinant. Hi va ajudar, també, segons el mateix responsable d'Interior a la Catalunya Central, el fet que les previsions meteorològiques «eren molt contudents» i «ens anunciaven el que ha acabat passant, respecte a la quantitat de neu que havia de caure i l'amplitud de l'afectació».

La prohibició de la circulació de camions va anar acompanyada de tota una altra sèrie de mesures que han ajudat a pacificar el trànsit en un dia de neu: es va insistir en la necessitat de deixar el vehicle privat a casa, es van suspendre totes les rutes de transport escolar, es va decidir que fos un dia de centre oberts, però lectiu, i es va anunciar una reprogramació de visites mèdiques no urgents.

Eduard Freixedes admet que la decisió de fer aturar els camions «molesta un col·lectiu», però reclama que «ens quedem amb la part positiva de la decisió: aquest episodi de neu podem començar a explicar que l'hem superat sense víctimes i sense incidents rellavants».

Freixedes, com a reponsable del departament d'Interior, ha estat en l'operatiu de caps d'emergències, d'Ensenyament i de Salut que han dicidit l'operativa en aquesta nevada. A banda de la decisió de fer aturar els camions, Freixedes es mostrava ahir a la tarda «satisfet» d'haver pogut mantenir la xarxa viària bàsica operativa. Admetia que hi havia hagut dificultats per poder fer la neteja de carreteres de secundàries al nord de les comarques del Berguedà i del Solsonès.

Després d'aquesta experiència, Eduard Freixedes creu que s'ha trobat una solució i agraeix als camioners la paciència que han tingut i, molt especialment, «la conscienciació ciutadana, una demostració més de com són els catalans».