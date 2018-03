Un mur cau sobre el pati d'un centre social infantil

Afortunadament no hi havia ningú al pati de la ludoteca Ludugurus de Manresa quan va caure un tram de mur a causa de la nevada.



L'esfondrament es va produir ahir al migdia i l'espai infantil del carrer de la Mel funciona en horari de tarda. La ludoteca Ludugurus és un recurs social gestionat per Creu Roja que té per objectiu educar a través del joc i les joguines. Hi ha educadores i persones voluntàries que busquen oferir un servei adequat per tal que cada infant o adolescent es desenvolupi com a persona dins la societat que l'envolta. Des de la seva obertura ha ofert servei a més de 3.000 infants de 4 a 14 anys. L'esfondrament parcial de la paret del pati de la ludoteca Ludugurus va ser la incidència més important que va registrar la ciutat a causa de la nevada.



El tros de paret esfondrat feia 8 metres d'ample i 2 d'alçada i la seva funció no era estructural sinó que tancava el pati interior de l'immoble. La causa va ser l'acumulació de neu en una xarxa que hi ha collada a la part superior a la paret, per tal que no s'escapin les pilotes quan els infants juguen al pati.



L'incident no va provocar ferits, però els centenars de quilos de totxos i ciment que han caigut podrien haver tingut conseqüències molt greus.



L'Ajuntament va informar ahir que la paret serà reparada properament i que, mentrestant, la ludoteca continuarà funcionant amb normalitat, però el pati no podrà ser utilitzat pels usuaris. L'edifici és de propietat municipal.



Un altre incident remarcable va ser que un vehicle va patinar i va topar amb la paret d'un solar, a la confluència dels carrers Puigllançada i Callús, a la zona de les Bases de Manresa, a prop de l'avinguda Universitària. Tampoc hi va haver ferits.



Finalment, en alguns indrets com a la Pujada del Castell, el parc de Puigterrà o a la zona de l'Illa Verda, a la Parada, l'acumulació de neu va fer cedir branques d'alguns arbres, sense més conseqüències.



El fet que durant el dia hi hagués una reducció dràstica de la mobilitat amb relació a una jornada normal va comportar que el nombre d'incidències fos escàs.

30 tones de sal



Aquest matí a primera hora s'haurà revisat l'estat dels carrers per evitar que una possible gelada generi conseqüències. Segons ha informat el govern municipal, personal de protecció civil actuarà i si fos necessari s'hi afegirien les brigades de neteja viària i manteniment.



Ahir hi havia prop de 30 tones de sal potàssica disponibles per abocar als carrers. En alguns indrets es va fer servir sorra, en comptes de sal, per tal de no fer malbé el paviment però també evitar relliscades.