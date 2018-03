Sant Joan de Déu manté tots els serveis però queda buit

Sales d'espera més buides del que és habitual; poca gent al taulell per demanar cita al metge; una activitat més alentida del corrent en un dia normal o un aparcament generalment ple amb pocs cotxes, són algunes de les imatges que oferia ahir al matí l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia.



El centre sanitari va prestar tots els serveis previstos, però el moviment va baixar en picat perquè pacients que tenien cita no es van poder desplaçar a l'hospital o bé perquè en alguns casos no ho van poder fer els professionals. Les consultes que no es van realitzar es reprogramaran a curt termini. El març o l'abril com a màxim, van explicar a Regió7 fonts d'Althaia.



A nivell de Catalunya el departament de Salut va informar ahir que fins a les 12 del migdia s'havien desprogramat 2.100 visites, que suposen menys del 5 % del total que es realitzen en un dia.



A Sant Joan de Déu durant el matí es van tancar els accessos que donen directament a la planta 0 de l'hospital i la rampa de les ambulàncies, que havien d'entrar directament a urgències. A l'exterior es va habilitar un passadís per poder accedir a la zona de consultes externes. A les principals entrades al recinte sanitari Althaia va escampar sal per garantir el pas dels vehicles i també de vianants.



Durant tot el matí a urgències hi va haver molt poca activitat. La previsió que fa el centre és que avui puguin augmentar les visites en el cas que geli i això pugui provocar caigudes al carrer.



La previsió per a avui és que tots els serveis continuïn oberts i dur a terme una activitat normal.



Al conjunt de la Catalunya Central hi va haver alguns consultoris mèdics locals que no van poder obrir ahir, segons va informar el departament de Salut. Pel que fa als CAP, tan sols el de Vacarisses va estar tancat les primeres hores del matí. Tots els hospitals de Catalunya van oferir atenció a ple rendiment i es va garantir l'accés als serveis d'urgències així com als de diàlisi, radioteràpia, quimioteràpia i teràpies respiratòries a domicilis.



També a la Catalunya Central, treballadors de l'empresa de transport sanitari de Catalunya es van quedar a dormir preventivament a les diferents bases per evitar problemes d'accés.



Aquests dies s'ha subministrat més sang als hospitals per evitar incidències.