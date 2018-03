La segona nevada al Berguedà atura l'activitat escolar i dificulta la mobilitat

La segona nevada d'aquesta setmana, ahir, aquest cop a tot el Berguedà, va provocar la suspensió de les classes de tots els instituts de la comarca i en molts centres de primària i va alterar la mobilitat en nuclis urbans i carreteres. A l'hora de tancar aquesta edició les dificultats més importants es concentraven al nord de la comarca, on en poblacions com Vallcebre s'acumulaven més de 30 centímetres de neu. A la part sud la persistent nevada es va transformar en pluja a la tarda.



Al nucli urbà de Berga, la nevada va deixar més de 13 centímetres de neu. Ahir a la tarda, l'Ajuntament va informar que mantenia actiu el pla per actuar en cas de nevades «fins que s'hagin completat les actuacions de neteja viària que permetin restablir la normalitat després dels episodis de neu que ha patit la ciutat des de dilluns». Efectius municipals van treballar per garantir la mobilitat des de les 8 de la tarda de dimarts. Amb tot, va caldre suspendre activitats com les classes de l'institut Guillem de Berga, el Serra de Noet l'Escola Oficial d'Idiomes i l'Escola Municipal de Música per falta d'alumnes i docents, i hi havia dificultats d'accés, per exemple a l'escola Xarxa. Avui és previst que es reprengui el servei de bus urbà.



A Gironella van tancar tots els centres escolars. A la tarda no es va obrir el casal de gent gran La Llar ni la biblioteca municipal. Fonts municipals van informar que els agents locals van dur els àpats a domicili d'usuaris de la residència Sant Roc amb el cotxe tot terreny de l'Ajuntament.



A Puig-reig hi va haver restriccions i complicacions en la mobilitat viària i es va anul·lar el transport escolar. La biblioteca també va tancar, segons van informar fonts municipals.



A l'alt Berguedà, on a principi de febrer va caure una nevada de més d'1 metre, ahir van quedar importants gruixos de més de 30 centímetres al nucli de Vallcebre.