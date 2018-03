El tren, una de les vies de transport més utilitzades ahir al matí

Tot i que no es van produir col·lapses a les carreteres i que les vies principals no van quedar tallades, el tren es va convertir ahir en un dels mitjans de transport alternatiu al cotxe més eficient i utilitzat.



Tant les línies de Ferrocarrils de Manresa i Igualada com la de Renfe que connecta la capital del Bages amb l'àrea metropolitana (R4) van funcionar correctament des de primera hora del matí, sense gairebé incidències. Molts usuaris habituals del cotxe van optar pel tren per accedir a Manresa per evitar ensurts a l'hora de circular pels carrers de la ciutat.