Condemnat per estafar dos cops el seu company de feina a Berga

El Jutjat Penal 3 de Manresa ha condemnat a un any i nou mesos de presó un home que va estafar el seu company de feina a Berga en dues ocasions, aprofitant el procés de liquidació d'una jogueteria i la compra de loteria. En no tenir antecedents, l'home no haurà de complir la pena de presó, amb la condició que no torni a delinquir durant dos anys i indemnitzi la víctima amb 3.160 euros.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el mes de setembre del 2016. L'acusat, José F. F., aprofitant la relació d'amistat i laboral que tenia amb la víctima, li va proposar la compra de disset dècims de loteria. La víctima li va pagar el preu dels dècims, però l'acusat mai els hi va entregar.

D'altra banda, José F. F. també va proposar al seu company de fiena ser intermediari en la liquidació d'una botiga de joguines. Per fer-ho, la víctima li va pagar unes quantitats fixes de diners, en concepte d'unes joguines que mai no va rebre. Les quantitats totals ingressades per la víctima a l'acusat van sumar 3.160 euros.

La sentència condemna José F. F. per un delicte d'estafa, per la qual cosa estableix una pena d'un any i nou mesos de presó. El dia del judici, el processat va reconèixer l'autoria dels fets. La jutge li va concedir la suspensió de la pena a canvi que pagui els 3.160 euros que va estafar.