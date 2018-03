Els Bombers actuen en dos rescats en indrets propers dins el massís de Montserrat

Els Bombers de la Generalitat han actuat aquest dissabte a la tarda en dos rescats, amb un ferit lleu, en dos indrets propers dins el massís de Montserrat, i que han obligat a activar l´helicòpter amb el Grup de Recolzament d´Actuacions Especials (GRAE) i el Grup d´Emergències Mèdiques (GEM).

A les les 15.22 de la tarda s´ha rebut l´avís de dues persones que s´havien desorientat, però que es trobaven bé, a la zona de la Font del Llum mentre feien la Via Ferrada de la Teresina, prop del Bruc. Abans que poguessin ser rescatades per l´helicòpter, s´ha rebut un altre avís, en aquest cas d´un escalador que ha caigut d´uns 4 metres d´alçada a la Cova de l´Arcada, en una zona propera a l´anterior. Tot i que estava conscient al peu de la via, ha patit un cop a l´esquena, i ha calgut traslladar-lo a l´hospital amb l´helicòpter, el GRAE i el GEM que s´havien desplaçat per a la recerca dels dos excursionistes desorientats però que es trobaven bé de salut. Hores d´ara, encara es manté activat aquest darrer rescat, que s´ha de fer a peu perquè ja és fosc i l´helicòpter no pot volar, però amb previsió de tancar-lo aviat, segons fonts dels Bombers.