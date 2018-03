El CDR d'Igualada fa una crida a mobilitzar-se davant dels jutjats

El CDR d'Igualada recorda que els propers dies 6 i 7 de març, entre les 9 del matí i les 3 de la tarda, estan citats a declarar als jutjats d'Igualada 51 anoiencs amb relació als talls a l'autovia A-2 a l'alçada d'Òdena durant la vaga general del 8 de novembre. Per donar suport als 51 imputats, el CDR d'Igualada fa una convocatòria oberta al conjunt del territori català per a tots dos dies, davant dels jutjats, per mostrar suport a les persones citades i als seus familiars. Hi haurà parlaments, esmorzar i accions per acompanyar els afectats.