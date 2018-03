Desarticulat un grup criminal que robava en domicilis del Vallès, l'Anoia i el Baix Llobregat

Els Mossos d'Esquadra van detenir quatre persones entre els dies 27 i 28 de febrer com a presumptes membres d'un grup criminal que estaria darrere sis robatoris amb força al Vallès, l'Anoia i el Baix Llobregat. Els arrestats són dos homes i una dona d'entre 23 i 51 anys, com a suposats autors dels furts, i un altre home de 31 anys acusat d'un delicte de receptació per comprar els materials robats. Les detencions es van produir a Granollers i a l'Hospitalet de Llobregat, respectivament. Tots els sospitosos van passar a disposició judicial aquest divendres i el jutge va decretar-los ingrés a presó.

La investigació es va iniciar el 13 de febrer, quan els agents van tenir coneixement d´un robatori amb força en un domicili de les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental), on els lladres es van endur 500 euros en efectiu i diversos dispositius electrònics, a banda de peces de roba de marca i ampolles de licor. Els agents relacionen els arrestats amb un total de sis robatoris amb força en domicilis de les localitats de Granollers, Sant Cugat del Vallès, Esparreguera i Castellolí. El grup entrava als domicilis preferentment a la franja del matí per aprofitar que a aquella hora molts pisos estan buits. Després de comprovar que no hi havia ningú, buscaven alguna porta o finestra que poguessin fracturar amb un tornavís o una eina de similar. Un cop dins, buscaven objectes de valor amb una sortida fàcil al mercat negre, amb preferència per als diners en metàl·lic, els dispositius electrònics i les joies.

Durant les detencions, els mossos van escorcollar els domicilis dels sospitosos i van recuperar ulleres de sol i rellotges de marca; tauletes electròniques, videoconsoles i telèfons mòbils d´alta gamma; diverses claus de vehicles i comandaments a distància de pàrquings, pendents d´analitzar.