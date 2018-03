La fiscalia demana la inhabilitació sis mesos per a l'alcaldessa de Berga

La fiscalia demana inhabilitar durant sis mesos per a qualsevol càrrec públic l'alcaldessa de Berga Montse Venturós (CUP), a qui imputa un delicte de desobediència, per no haver retirar l'estelada del balcó de l'ajuntament a les eleccions catalanes del 27-S i a les generals del 20-D del 2015. També li reclama una multa de 540 euros.

El cas, que va ser reobert per l'Audiència de Barcelona després d'haver estat arxivat a Berga, anirà a judici aquesta primavera al Jutjat Penal 2 de Manresa. En cas de condemna, Venturós encara podria presentar un recurs a l'Audiència, que tardaria uns mesos a resoldre's. Una sentència ferma, encara que fos de pocs mesos, podria impedir a Venturós acabar el mandat (que conclou el juny del 2019). Si el compliment de la sentència coincidís en el moment de presentació de les llistes per a les properes eleccions municipals, li podria impedir optar a la reelecció, ja que tindria prohibit ser elegible per a qualsevol càrrec.

Tal com ja va informar aquest diari al seu dia, el març del 2017 el titular del jutjat número 1 de Berga, Albert Ejarque, va acordar el sobreseïment lliure de la causa oberta a Venturós. Ejarque va concloure que penjar l'estelada al pal del balcó de la casa consistorial no podia entendre's com un acte de propaganda electoral. I no haver-la tret tampoc no constituia desobediència, perquè la petició no es va fer a l'alcaldessa directament, sinó al consistori berguedà.

El fiscal no hi va estar d'acord, va recórrer el sobreïment i l'Audiència li ha donat la raó. Ara, en el seu escrit d'acusació, la fiscalia conclou que «la presència de l'estelada a la façana de l'ajuntament, com una demostració d'una opció política, va en contra del deure de neutralitat de les institucions durant els processos electorals i pot distorsionar-los».

Venturós va ser detinguda pels Mossos el 4 de novembre del 2016 després de negar-se a declarar el 5 d'abril i el 17 d'octubre davant del jutge de Berga que la investigava per aquest cas. Al seu dia, la Junta Electoral va requerir a l'Ajuntament de Berga que retirés la bandera estelada en les eleccions esmentades. Els polítics no ho van fer, ni ho van ordenar, i van ser els Mossos els qui, per ordre judicial, van retirar l'estelada del balcó. La dirigent berguedana va argumentar que l'estelada oneja al pal del balcó en compliment d'un acord adoptat el 6 de setembre del 2012 pel ple de la corporació a proposta de l'ANC. En aquella època ella no tenia cap càrrec al consistori berguedà. Va declarar davant del jutge que complia «el mandat popular».