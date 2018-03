El vent tomba de matinada tres arbres a Manresa, un a l'escola Renaixença

Tres arbres van caure ahir a la matinada a Manresa, en només quatre hores de diferència, com a conseqüència del fort vent. Un dels arbres era al pati de l'escola Renaixença.

El primer cas, segons van explicar fonts dels Bombers, es va produir al carrer del Guix, pocs minuts abans de les 3 de la matinada, quan va tombar-se un arbre d'aquest vial. Els Bombers hi van intervenir per serrar el tronc.

Segons fonts del cos, en aquest mateix incident també va cedir una part del terreny, a causa de la pluja i la humitat que hi havia acumulades.

Ja a primera hora del matí, cap als voltants de les 7, es van trencar dos arbres més, un al carrer de Ferrer Vidal i l'altre situat a l'escola Renaixença . Cap dels tres successos no va provocar ferits.

Durant el matí, el vent va bufar fort sobretot a la comarca de l'Anoia, on els Bombers també van haver d'actuar com a conseqüència d'arbres que van quedar tombats. En concret, van intervenir per arbres tombats a Òdena i a Piera.