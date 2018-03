Mor un veí d'Abrera en un accident a Sant Esteve Sesrovires

Un motorista ha mort aquest matí en un accident amb dos turismes i una motocicleta implicats, a la B-224 al punt quilomètric 22 al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit . Es tracta d´un home, J.J.B.M, de 57 anys, nacionalitat espanyola, i veí d´Abrera.

Els Mossos d´Esquadra han rebut l´avís a les 12.18 h. Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut un accident amb dos turismes i una motocicleta implicats i, a conseqüència d´això, ha mort el conductor de la motocicleta.

Arran de la incidència, s´han activat quatre patrulles dels Mossos d´Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d´Emergències Mèdiques. A més, també hi han treballat efectius de la Policia Local.