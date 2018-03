Denuncien un conductor que circulava per Manresa begut i sense carnet

La Policia Local de Manresa va denunciar penalment diumenge a la nit un conductor de 35 anys, veí de Barcelona, que circulava begut pel carrer de la Pau. A més, no tenia el carnet de conduir. Els fets, segons va explicar ahir el cos policial, van tenir lloc diumenge a 1/4 d'11 de la nit, quan diversos testimonis van alertar que un cotxe estava circulant de forma erràtica. El vehicle va quedar aturat finalment al carrer de la Pau. Els agents, desplaçats fins a l'indret, van fer la prova d'alcoholèmia al conductor, que va donar un resultat d'1,14 mg/l, xifra que multiplica gairebé per cinc la taxa màxima permesa. A més, mai no ha obtingut el permís de conduir.