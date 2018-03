La majoria dels 51 imputats pel tall de l'A-2 a Òdena el 8-N s'acullen al dret a no declarar

Les 51 persones imputades per haver participat el 8 de novembre al tall de l'A-2 a Òdena, en el marc de la jornada de vaga en protesta pels empresonaments de polítics, tenen previst majoritàriament acollir-se al seu dret a no declarar davant del jutge. Tots ells han començat a comparèixer aquest dimarts davant del Jutjat d'Instrucció 1 d'Igualada, que els ha imputat un delicte de desordres públics. Les compareixences de tots els denunciats estan previstes per a dimarts i dimecres.

Unes 200 persones s'han concentrat davant dels jutjats d'Igualada per donar suport als afectats i per rebutjar el procés penal. Els congregats han aplaudit els denunciats en el moment d'entrar als jutjats i els han encoratjat amb crits de "No esteu sols". Una desena de persones vestides de groc (el color de solidaritat amb els presos polítics), a més, han denunciat visiblement la repressió encadenant-se entre si davant dels jutjats, i posant-se màscares per censurar la persecució de la llibertat d'expressió.

L'advocada d'alguns dels imputats és Carolina Telechea, regidora d'ERC a l'Ajuntament d'Igualada. En declaracions a la premsa, Telechea ha denunciat que el delicte atribuït als manifestants, el de desordres públics, "no té cap tipus de fonament jurídic", ja que el codi penal implica l'ús de violència, cosa que no es va produir en el tall de l'A-2 a Òdena.

Segons ha explicat Telechea, els 51 imputats van ser identificats pels Mossos d'Esquadra a partir de les matrícules dels vehicles estacionats al camí de l'aeròdrom d'Òdena. "Només tres persones van ser identificades personalment, dues de les quals persones que es van oferir com a interlocutores amb els Mossos, a petició d'ells", ha explicat Telechea. Segons ha afegit, les actes fetes pels Mossos "van ser merament administratives".

Alguns dels vehicles identificats estaven a nom de persones que no viuen a Catalunya i, per tant, a aquestes no se les ha pogut localitzar. La majoria d'imputats són d'Igualada i de pobles de l'Anoia, però també hi ha persones de fora de la comarca.

Telechea, que ha afegit que tots els advocats dels afectats faran una estratègia conjunta de defensa, ha mostrat la seva estupefacció pel procés penal. "Durant molts anys hi han hagut moltes manifestacions al país, i no havia passat mai una cosa així. Suposo que cal atribuir-ho a la situació política que estem vivint en aquest moment", ha lamentat.

Al llarg del matí d'aquest dimarts el CDR d'Igualada farà davant dels jutjats diverses accions i parlaments per donar suport a les 51 persones citades, que es repetiran dimecres, el segon dia de declaracions. "Diversos municipis han aprovat als seus respectius ajuntaments mocions en suport de les 51 persones citades, mostrant al seva solidaritat, el reconeixement cap a les mobilitzacions massives no violentes i en oposició a les digliències prèvies iniciades pel Jutjat d'Instrucció 1 d'Igualada", ha manifestat el CDR d'Igualada.