Maragall i Aragonés donen suport als imputats i titllen la justícia d'«irracional»

Els 51 ciutadans imputats per haver participat en el tall de l'A-2 a Òdena el 8 de novembre han rebut el suport aquest dimarts dels diputats Ernest Maragall (ERC) i Vidal Aragonés (CUP), que han acudit a Igualada per denunciar que els afectats formen part d'una "causa general contra l'independentisme", a càrrec d'una justícia "irracional i cega". En el cas d'Aragonés, en declaracions als mitjans de comunicació, ha denunciat també "l'actuació repressiva" dels Mossos d'Esquadra, que són els qui van identificar els participants en el tall. Maragall, al seu torn, s'ha mostrat convençut que hi haurà acord independentista per formar Govern.

Ernest Maragall i Vidal Aragonès han participat en un acte al Passeig Verdaguer, davant dels jutjats d'Igualada, on avui i demà estan citats a declarar els 51 afectats, acusats d'un delicte de desordres públics per la seva presència al tall de l'A-2 el 8-N. La gran majoria d'ells s'acullen al seu dret a no declarar. L'acte, que ha consistit de diversos parlaments, s'ha celebrat en el marc d'una jornada de suport als encausats, que durant tot el matí ha aplegat centenars de persones davant de l'edifici judicial.

En el seu discurs, Ernest Maragall han encoratjat els imputats. "Us estan acusant de ser ciutadans lliures, que defensen els seus drets. És una acusació que us carreguen a tots de raó", ha manifestat, alhora que ha denunciat "l'absurd d'aquesta justícia irracional i cega, que es deixa instrumentalitzar pels pdoers de l'estat, i que no entenen cap altre llenguatge que la repressió".

Maragall s'ha referit també a les negociacions entre els partits independentistes per formar Govern. "Feu bé de demanar-nos que ens entenguem, que ens posem d'acord. Que prenguem decisions sobre el futur d'aquest país i de les seves institucions", ha afirmat, tot assegurant a continuació: "És el que succeirà". I ha conclòs: "No ens farem enrere. La justícia intenta atemorir-nos, i l'únic que fa és carregar-nos de raó".

Per la seva banda, en el seu parlament, Vidal Aragonès ha constatat que "la situació d'avui deriva del 8-N, i això és el que no poden suportar: que sortíssim a mobilitzar-nos davant de l'escala repressiva i les limitacions democràtiques". Posteriorment, en declaracions als mitjans de comunicació, ha denunciat que "hi ha hagut una actuació repressiva dels Mossos d'Esquadra", tot afegint: "Els responsables polítics d'aquests Mossos hauran d'explicar què en pensen d'aquesta actuació". I ha constatat que la CUP "denunciem per igual tots els cossos policials, per l'actuació repressiva clara contra el moviment independentista".

En l'acte, també hi ha pres part l'actor i humorista Toni Albà. "Hi ha 51 persones encausades per manifestar-se, que és un dret reconegut a la Constitució espanyola!", ha denunciat, tot afegint que "és molt trist veure com rapers, dibuixants, còmics, humoristes i escriptors veuen vulnerat un dret fonamental com la llibertat d'expressió". Albà ha rebut els aplaudiments dels concentrats quan ha dit que "no farem ni un pas enrere, la recolució catalana ha començat. Ve la priamvera, aquesta primavera que serà el principi del final d'aquesta opressio!".

També ha dit unes paraules l'exdiputada igualadina, Marina Llansana, com a membre d'Òmnium Cultural. "Per molt que l'estat ens ataqui amb tots els seus fronts, el judicial, el policial, el polític i el mediàtic, això no ens farà que ens rendim. Farem que tot aques esforç tinguin un sentit i que no hagi estat en va", ha avisat.