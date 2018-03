Els Mossos descarten cap amenaça gihadista a Fonollosa

Els Mossos d'Esquadra descarten l'existència de cap tipus d'amenaça gihadista a Fonollosa. Així ho ha traslladat aquest dimarts el cos policial a l'Ajuntament de Fonollosa, després que el diari digital El Español hagi publicat que l'estiu passat el CITCO alertés d'una suposada cèl·lula gihadista en aquesta població bagenca.

"Els responsables policials dels Mossos ens han assegurat que no hi ha cap motiu de preocupació", ha explicat aquest dimarts a la tarda l'alcalde, Eloi Hernàndez, després d'haver tractat el tema amb els comandaments del cos policial català. Hernàndez ha parlat amb els Mossos en assabentar-se de la notícia publicada, i després de recordar que el juny passat agents de la Policia Nacional havien demanat informació sobre el padró de Fonollosa, en el marc d'un control rutinari contra el terrorisme.

"Per descomptat, celebrem la resposta que ens han donat avui els Mossos. Des de la visita del juny passat de la Policia Nacional, no havíem rebut cap més notícia, la qual cosa ja era un bon senyal. Per això, avui hem llegit aquesta informació amb molta sorpresa", ha manifestat l'alcalde fonollosenc. "Per tant, hem volgut treballar amb rapidesa, ja que hem de ser cauts amb un tema tant sensible com aquest", ha afegit.