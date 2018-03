La Policia hauria investigat una presumpta cèl·lula gihadista a Fonollosa

La Policia Nacional hauria investigat una presumpta cèl·lula gihadista amb seu a Fonollosa, segons es desprèn de la informació publicada aquest dimarts al mitjà digital El Español. Segons aquest mateix portal, els Mossos d'Esquadra haurien rebut, setmanes abans dels atemptats a Barcelona i Cambrils, un avís sobre un possible atac que estaria preparant una cèl·lula radicada al municipi bagenc.

Consultat per aquest diari, l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, ha explicat que el passat mes de juny agents de la Policia Nacional es van posar en contacte amb el consistori per tal de demanar-los una sèrie de dades relatives al padró municipal. En aquell moment, recorda el batlle, els agents van emmarcar aquestes recerques en «un control rutinari» fruit de l'estat d'alerta terrorista que en aquells moments vivia el país. Des d'aleshores, explica Hernández, ni ell ni el consistori han tingut cap altre contacte amb els cossos de seguretat relatiu a aquest tema.

Hernández diu també que arran de la difusió a la premsa d'aquesta informació, ha sol·licitat als cossos de seguretat explicacions per tal de comprovar fins a quin punt són fiables aquestes dades. Unes dades, aquestes, que encara no ha rebut. Malgrat tot, l'alcalde ha volgut fer arribar una crida a la calma als veïns: «Volem adreçar un missatge de tranquil·litat. Al poble no hi ha passat res ni tenim indicis que hi hagi de passar res», ha dit.

Els papers de la incineradora



L'avís sobre un possible atemptat al que fa referència El Español hauria estat localitzat entre els documents que agents dels Mossos d'Esquadra duien a incinerar quan van ser interceptats per membres de la Policia Nacional.

Sempre segons aquest portal digital, aquesta nota hauria estat rebuda entre un mes i mig i dos mesos abans dels atemptats a Catalunya en els que hi van morir 15 persones i més d'un centenar més van resultar ferides.