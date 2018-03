Els 51 imputats per haver tallat l'A-2 a Òdena el 8-N confien que el cas s'arxivi

Els 51 imputats per haver participat el 8 de novembre al tall de l'A-2, a Òdena, durant la jornada de vaga contra l'empresonament del Govern, han decidit acollir-se al seu dret a no declarar davant del jutge, com a estratègia conjunta de defensa. És el que van fer ahir els primers 25 investigats que van comparèixer al jutjat, i és el que preveuen fer avui la resta. El Jutjat d'Instrucció número 1 d'Igualada els ha imputat d'ofici un suposat delicte de desordres públics.

En les compareixences d'ahir, però, no hi era present ni tan sols el fiscal, amb la qual cosa els afectats confien que la causa s'acabarà arxivant, per falta d'acusació. L'advocat que coordina la defensa dels imputats, Joan Boix, va denunciar que és «inaudit» que el jutjat hagi actuat d'ofici, «ja que l'únic que va passar aquell dia és que els Mossos van aixecar una acta per una infracció administrativa», però no pas penal. Els 51 afectats, a més, van ser identificats majoritàriament pels Mossos a partir de les matrícules dels vehicles estacionats al camí de l'aeròdrom d'Òdena, i no pas de forma personal.

A les 9 del matí d'ahir, unes 200 persones estaven concentrades davant dels jutjats d'Igualada per donar suport als afectats i per rebutjar el procés penal. Al llarg del matí desenes de persones més es van anar sumant a la concentració, que no es va dissoldre fins que, a les 2 del migdia, va haver sortit dels jutjats l'última de les persones citades. La manifestació de suport es repetirà avui.

Els congregats aplaudien els denunciats en el moment en què entraven als jutjats i els encoratjaven amb crits de «No esteu sols». Una desena de persones vestides de groc (el color de solidaritat amb els presos polítics) va denunciar visiblement la repressió encadenant-se entre si, i posant-se caretes per censurar la persecució de la llibertat d'expressió.

L'advocada d'alguns dels imputats és Carolina Telechea, regidora d'ERC a l'Ajuntament d'Igualada. Telechea va denunciar que el delicte atribuït als manifestants, el de desordres públics, «no té cap tipus de fonament jurídic», ja que el Codi Penal implica l'ús de violència, cosa que no es va produir en el tall de l'A-2 a Òdena.

Segons Telechea, «només tres persones van ser identificades de forma personal pels Mossos. Dues eren persones que es van oferir com a interlocutores amb els Mossos, a petició d'ells.

Alguns dels vehicles identificats estaven a nom de persones que no viuen a Catalunya i, per tant, han de comparèixer davant del jutjat mitjançant videoconferència. La majoria d'imputats són d'Igualada i de pobles de l'Anoia, però també hi ha persones de fora de la comarca.