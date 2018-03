Els Mossos han denunciat un veí de 33 anys de Sant Joan de Vilatorrada que va ser interceptat a la C-55, a Manresa, conduint a 186 km/h, en un punt on el màxim permès és de 90 km/h. L'home va ser captat per un radar dels Mossos al punt quilomètric 29,7, a la variant de Manresa, a prop del Guix. Els agents van aturar el conductor i el van denunciar per un delicte contra la seguretat viària.