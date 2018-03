Un home causa un accident a Manresa i multiplica per sis la taxa d'alcohol

Un conductor en estat etílic es va accidentar dilluns al vespre al carrer de Sant Antoni Maria Claret, en xocar contra tres vehicles que hi havia aparcats. L'accident va tenir lloc cap a 1/4 de 9 del vespre. El conductor va resultar il·lès. Els agents de la Policia Local li van practicar el test d'alcoholèmia, i va donar un resultat d'1,35 mg/l per aire aspirat, cosa que equival a multiplicar per gairebé sis el límit màxim permès. Per aquest motiu, la Policia Local de Manresa va denunciar el conductor per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit.