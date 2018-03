El jutge d'Igualada arxiva la causa contra els 51 imputats pel tall de l'A-2 el 8 de novembre

El Jutjat d'Instrucció 1 d'Igualada ha arxivat aquest dimecres la causa contra les 51 persones imputades per desordres públics per haver participat en el tall de l'A-2 a Òdena el 8 de novembre, durant l'aturada general de país. El jutge ha pres aquesta decisió després que entre dimarts i dimecres hagin passat pel jutjat la gran majoria de persones encausades, que s'havien acollit al seu dret a no declarar.

A la interlocutòria, el jutge assegura que no ha quedat "degudament justificada la perpetració del delicte que va donar lloc a la formació de la causa". Els investigats estaven acusats d'un presumpte delicte de desordres públics, però el jutge considera que els fets "serien constitutius d'una infracció administrativa i, en cap cas, penal".

A més, el magistrat assegura que el delicte de desordres públics "exigeix violència" i després de practicar diverses actuacions "no s'ha acreditat" que n'hi hagués. El jutge conclou que "la identificació dels participants és tan vaga que és pràcticament impossible atribuir cap fet a cap dels identificats, ja sigui perquè no eren allà o perquè encara que hi fossin canvia poc la narració general".

L'arxivament del cas ha estat celebrat pel CDR d'Igualada-Conca d'Òdena. "La mobilització popular ha pogut arxivar aquesta persecució política sense cap fonament. Agraïm tot el suport rebut i ens solidaritzem amb els altres pobles que pateixen casos repressius", ha expressat el col·lectiu a les xarxes socials.

La decisió s'ha donat a conèixer després que, al llarg del matí, desenes de persones hagin tornat a concentrar-se davant dels jutjats, en solidaritat amb els encausats, tot repetint d'aquesta manera la mobilització que hi va haver dimarts, el primer dia de les declaracions. Tots els imputats s'han acollit al seu dret a no declarar.