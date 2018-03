Maragall i Aragonés donen suport als denunciats

Els imputats van rebre ahir el suport dels diputats Ernest Maragall (ERC) i Vidal Aragonés (CUP), que van acudir a Igualada per denunciar que els afectats formen part d'una «causa general contra l'independentisme».

Tots dos van participar en un acte al passeig Verdaguer amb diversos parlaments, davant dels jutjats. Maragall va encoratjar els imputats. «Us estan acusant de ser ciutadans lliures, que defensen els seus drets. És una acusació que us carreguen a tots de raó», va manifestar, alhora que va denunciar «l'absurditat d'aquesta justícia irracional i cega, que es deixa instrumentalitzar pels poders de l'Estat». Maragall també es va referir a la negociació entre els partits per formar Govern. «Feu bé de demanar-nos que ens posem d'acord. És el que succeirà», es va mostrar convençut. «No ens farem enrere. La justícia intenta atemorir-nos, i l'únic que fa és carregar-nos de raó», va concloure.

Per la seva banda, Aragonés va constatar que «la situació d'avui deriva del 8-N, i això és el que no poden suportar: que sortíssim a mobilitzar-nos davant de l'escala repressiva i les limitacions democràtiques». Posteriorment, en declaracions a la premsa, va denunciar que «hi ha hagut una actuació repressiva dels Mossos d'Esquadra», i va afegir: «Els responsables polítics d'aquests Mossos hauran d'explicar què en pensen, d'aquesta actuació».

En l'acte, també hi va participar l'actor Toni Albà. «Hi ha 51 encausats per manifestar-se, que és un dret reconegut a la Constitució espanyola», va denunciar. «És molt trist veure com rapers, humoristes i escriptors veuen vulnerats els seus drets», va afegir.