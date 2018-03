La rotonda de la Bonavista s'estrena per complet amb una topada entre un bus i un cotxe

La rotonda de la Bonavista de Manresa ha entrat plenament en funcionament aquest dimecres al matí, amb l'obertura del carril que encara estava tallat de la carretera de Santpedor. I s'ha estrenat registrant el seu primer incident. Cap als voltants de les 11 del matí un cotxe i un autocar han xocat lateralment a l'accés a la rotonda provinent de la carretera de Vic en direcció al centre de la ciutat. Ni els 53 passatgers de l'autocar ni els dos conductors implicats no han resultat ferits.

La topada ha obligat a intervenir la Policia Local i una grua, per tal de poder restablir la circulació per aquest punt tan aviat com fos possible.

Malgrat el desplegament que l'incident ha obligat a mobilitzar, i que ha cridat l'atenció a un bon nombre de vianants, els conductors dels dos vehicles han resultat il·lesos. Els 53 passatgers de l'autocar també han resultat il·lesos.