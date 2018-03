La C-55, tallada per la vaga durant tres hores a l'entrada de Manresa

A primera hora del matí i durant prop de tres hores, un grup de manifestants han tallat l'accés a Manresa per la carretera C-55, a tocar del barri de Sant Pau i posteriorment a l'alçada dels Comtals amb motiu de la jornada de vaga feminista del 8 de març convocada arreu del país. Amb crits de "Visca la lluita feminista", "Ni un pas enrera, contra el patriarcat acció directe" o "Sense les dones no hi ha revolució", al voltant de 2/4 de 10, el tall s'ha donat per desconvocat i els manifestants han tornat a peu des dels Comtals.

La concentració ha provocat importants problemes de circulació en aquesta via. Com conseqüència del tall de carretera, Trànsit ha obert el peatge de l'autopista C-16, cap on s'ha desviat la circulació.

Retencions a l'alcalça de Sant Vicenç de Castellet. FOTO: David Bricollé



El tall també ha complicat el trànsit per la carretera del Pont de Vilomara, ja que molts vehicle utilitzen aquesta via com a alternativa per accedir a Manresa. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han desviat els vehicles que circulaven per la C-55 en direcció a Barcelona, a l'alçada de Bufalvent, cap l'interior de la ciutat.

Aquestes protestes s'afegeixen a les que també s'han registrat en altres punts del país, com ara als accessos i en el transport públic de Barcelona, que aquest dijous al matí també han registrat diverses complicacions.