El CDR d'Igualada i les defenses celebren la decisió

Els advocats que coordinaven la defensa dels investigats es van mostrar satisfets ahir amb el sobreseïment provisional de la causa, tot i que van admetre que s'hauria d'haver dictat l'arxiu definitiu. Un d'ells, Joan Boix, va assegurar que la causa era «anormal». Segons ell, «no s'havia d'haver obert» perquè «no s'aguantava per enlloc». El lletrat també va agrair la mobilització popular i creu que «no ha sigut aliena» a la decisió final del jutge.

D'altra banda, el CDR d'Igualada-Conca d'Òdena també va celebrar la decisió i va manifestar que «la mobilització popular i la solidaritat han pogut arxivar aquesta persecució política sense cap fonament». El CDR també va agrair el suport rebut i es va solidaritzar «amb altres pobles que pateixen casos repressius».

Durant el matí d'ahir, més d'un centenar de persones es van concentrar davant dels Jutjats d'Igualada per donar suport als investigats, en la segona jornada de declaracions, i van repetir d'aquesta manera la mobilització de dimarts. Els congregats aplaudien cada cop que algun dels investigats entrava o sortia dels jutjats i també van desplegar una gran pancarta on es llegia «Prou judicis polítics. Suport encausats Anoia». Com dimarts, una desena de persones es van vestir de color groc, amb màscares a la cara, i es van encadenar entre si.

Durant les compareixences, alguns dels investigats sí que van acceptat contestar les preguntes dels seus advocats perquè eren persones que no estaven al lloc dels fets el dia de la vaga, segons van explicar els advocats.