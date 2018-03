Un cotxe xoca contra la gasolinera del polígon de Santa Anna, a Sant Fruitós

Ensurt majúscul aquest dijous al matí a la gasolinera Repsol del polígon de Sant Anna de Sant Fruitós, quan un cotxe ha xocat violentament contra dues columnes del recinte, just al costat d'un sortidor de benzina. L'impacte, a més, ha afectat un cotxe que en aquell moment estava aparcat al costat del sortidor, el qual, malgrat l'alarma inicial, no ha patit cap fuita de carburant. Cap persona no ha resultat ferida.

Els fets, segons han explicat fonts dels Bombers i dels Mossos, han tingut lloc a 3/4 de 12 del matí a la benzinera Repsol del Santa Anna, ubicada al costat de l'eix transversal (C-25), al terme de Sant Fruitós de Bages, i que pertany al Grup Petrobages. Per causes que s'estan investigant, un cotxe en marxa s'ha descontrolat i ha impactat contra dues de les columnes de l'estació de servei. El conductor ha al·legat que s'havia adormit.

El cotxe ha patit nombrosos desperfectes, i ha causat danys a les columnes i també al vehicle que hi havia aparcat al costat del sortidor. "L'impacte ha estat molt fort", ha explicat a aquest diari una de les treballadores de la gasolinera.

Fins a l'indret s'hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han comprovat que el sortidor no havia patit desperfectes i que no hi havia cap fuita de carburant. A l'indret també hi han treballat els Mossos d'Esquadra i el SEM, que ha constatat que tant el causant de l'accident com el conductor de l'altre cotxe estaven il·lesos.

Els Mossos han fet la prova d'alcoholèmia al conductor, que ha donat negativa. En canvi, la prova de substàncies estupafaents ha donat indiciàriament positiva, però s'haurà de validar amb una segona prova, ja que podria tractar-se d'un fals positiu. Per aquest motiu, el conductor no ha estat denunciat de moment.

Després de l'accident, el Grup Petrobages, responsable de la gasolinera, ha tancat provisionalment el sortidor afectat, fins que els operaris no hagin acabat de reparar les columnes danyades.