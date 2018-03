Ferit greu un motorista de 70 anys en un accident a Solsona

Un motorista de 70 anys ha resultat ferit greu aquest dijous a la tarda en accidentar-se a Solsona, segons han informat fonts dels Bombers i del SEM.

L'accident ha tingut lloc a 2/4 de 4 de la tarda a la carretera de Sant Llorenç, just a l'alçada del càmping El Solsonès. El motorista ha caigut a la calçada per causes que es desconeixen i ha resultat ferit greu amb fractures en una cama i en un braç, segons els Bombers, que hi han treballat amb una dotació.

Fins a l'indret s'hi han desplaçat dues ambulàncies i l'helicòpter del SEM, que ha traslladat el ferit a l'hospital Parc Taulí de Sabadell.