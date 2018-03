El fiscal d'odi denuncia una berguedana per suposats insults a unionistes el 3-O

El fiscal de delictes d'odi de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, ha denunciat una veïna de Berga per haver insultat suposadament dues noies no independentistes que el 3 d'octubre, dia de la vaga contra la violència policial de l'1-O, eren a la terrassa d'un bar de Berga. Segons el fiscal, l'acusada formava part d'un grup que, a més a més, també va increpar la propietària del bar, per tenir-lo obert. La denunciada, en declaracions a Regió7, nega totalment els fets i assegura que l'acusació és falsa. El Jutjat 2 de Berga ha admès a tràmit la denúncia del fiscal, i ha obert diligències per un delicte d'odi.

En la denúncia, a la qual ha tingut accés aquest diari, la fiscalia assegura que la noia que va denunciar els fets estava amb una amiga prenent un cafè al bar El Rincón Gallego, al passeig de la Indústria de Berga. A 2/4 de 12 del matí, segons explica la fiscalia, les dues noies van veure apropar-se «una multitud de persones que venien d'assetjar el supermercat Mercadona, situat a uns 150 metres del bar». Entre la multitud, la noia denunciant va reconèixer la dona denunciada, perquè havia estat professora seva a secundària.

Segons el fiscal, les noies, malgrat no lluir cap insígnia ideològica, «van ser rodejades, amb una clara animadversió al seu pensament no independentista, amb la voluntat de fustigar-les, menysprear-les i desacreditar-les públicament». Segons afegeix el fiscal, «els van llençar una multitud d'insults i vexacions» com ara «fatxes, nazis, espanyols» o «Aneu-vos-en cap a Espanya». Segons la fiscalia, els insults també van ser dirigits a la propietària i els empleats del bar, per haver obert el local tot i les càrregues policials de l'1-O.

La fiscalia atribueix a la dona denunciada «funcions de lideratge» i li imputa un delicte de lesió de la dignitat per motius ideològics i un delicte de coaccions.

En declaracions a Regió7, la denunciada nega els fets i aclareix que el grup venia de tallar la C-16, i no del Mercadona. «Vam passar davant del bar, i algú, des de la ter-rassa, va comentar que aquella vaga era per la independència». Segons afegeix, «nosaltres vam negar-ho, i vam aclarir que aquella vaga era per criticar l'actuació de la policia del dia 1». La dona diu que ni tan sols va reconèixer la seva exalumna a la terrassa i que l'intercanvi de paraules «va durar mig minut». Assegura que ni ella ni cap dels seus companys «no vam insultar ni increpar ningú». Segons afirma, «és una acusació totalment falsa, sense proves, que no s'aguanta per enlloc». I confia, per tant, que s'acabarà arxivant.