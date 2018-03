Els bombers apaguen petits incendis urbans a la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Sant Joan de Vilatorrada

Els bombers han hagut de fer tres sortides entre ahir a la anit i aquest dissabte al matí per apagat quatre focs, que no tenen res a veure entre ells, a la Seu d´Urgell, Puigcerdà i Sant Joan de Vilatorrada. En el cas del que hi hagut a la capital de la Cerdanya, els serveis d´Emergències han traslladat un home de 73 anys per intoxicació del fum. L´incendi de Puigcerdà va tenir lloc a 2/4 de 9 del vespre d´ahir divendres a l´avinguda Pons i Gasch i hi van intervenir tres dotacions que van apagar el foc en 15 minuts. A la Seu d´Urgell, a les 8 del matí s´ha declarat un incendi en un pis del número 15 del carrer Sant Ermengol que ha cremat el sofà i cadires del menjador, i que ha estat apagat en pocs minuts. No hi hagut evacuats, però una inquilina ha patit cremades lleus a una mà. Finalment, a Sant Joan, n´hi ha hagut dos. El primer va ser ahir a les 11 de la nit al número 82 del Sant Mateu i el segon en una botiga de roba en què ha cremat només una impressora i papers, però l´establiment va quedar ple de fum.