Demanen penes d'entre quatre i sis anys per robar en una casa de Berga

La fiscalia demana penes d'entre quatre i sis anys de presó per a tres homes acusats d'entrar a robar en una casa de Berga, ja que el fiscal, a banda d'un delicte de robatori, els imputa també un delicte de pertinença a grup criminal. Un dels acusats, a més, tenia antecedents penals. El judici es farà la setmana vinent al Jutjat Penal número 1 de Manresa.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc el 23 de juliol del 2015, quan els tres processats, Brian B. Q., Miguel R. F. i Louis G. M. van accedir a un habitatge situat al carrer Pere III de Berga. per fer-ho, segons el fiscal, van saltar un mur de dos metres i van entrar per una finestra que estava a 1,70 metres de terra. Un cop a dins, s'haurien endut diversos objectes, recuperats per la policia.