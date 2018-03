Ferit un alpinista que ha caigut per tota una canal a Montellà i Martinet

Un alpinista ha resultat ferit en caure per la canal de l'Ordiguer, al terme municipal de Montellà i Martinet, aquest diumenge al migdia. Segons els Bombers, l'home no ha patit ferides de gravetat però ha estat traslladat a l'hospital de Puigcerdà amb l'helicòpter del grup de muntanya dels Bombers per un fort cop a la cara. L'avís s'ha rebut a les 12:11. Els fets han tingut lloc quan s'ha trencat una placa de gel a pocs metres del cim i l'alpinista, que ascendia amb dos companys, ha caigut per tota la canal. Un dels companys ha patit un tall a la cama, però no ha hagut de ser traslladat a cap centre hospitalari. Els bombers l'han acompanyat fins al seu vehicle.