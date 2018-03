Entren a robar, per segon cop en tres mesos, al centre per a autistes de Manresa

El Centre de Recursos en Trastorns de l'Espectre Autista de la Catalunya Central, situat a al barri de la Parada de Manresa, ha estat objecte d'un robatori amb força aquesta passada nit de diumenge a dilluns. Es tracta del segon robatori en tres mesos que pateix el local d'aquesta entitat sense ànim de lucre dedicada a promoure el benestar i la qualitat de vida de les persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA) i les seves famílies.

La nit del 12 al 13 de desembre el Centre de Recursos del TEA ja va ser víctima d'un robatori en el qual els lladres van forçar la porta i, un cop a dins, van regirar els despatxos i es van endur 650 euros. Uns diners que, tal i com ha recordat la presidenta de l'entitat, Rosa Serrano, "provenien de la venta de loteria de Nadal".



Destrosses en una porta nova de 1.800 euros

Aquesta passada nit, tal i com descriu Serrano, els lladres "s'han endut uns 200 euros que guardàvem en una capsa i que utilitzem per fer algunes petites compres, com poden ser sucs per als infants i joves, el paper higiènic, per anar a fer fotocòpies o per comprar cartutxos de tinta". Serrano lamenta que les destrosses que han ocasionat els lladres "superen de llarg els diners en metàl·lic que ens han robat", i posa com a exemple que "han destrossat la porta del local que vam canviar fa just fa 15 dies, després que forcessin l'anterior el mes de desembre. Hem estat dos mesos amb una porta provisional, n'hem instal·lat una de nova fa només dues setmanes, que ens ha costat 1.800 euros, i ara ens l'han tornat a destrossar, trencant-ne el vidre". A més de la porta del centre, els lladres també han forçat la porta principal de l'edifici, situat al carrer de Pau Casals i en el qual hi ha la seu d'altres associacions; han deixat el despatx completament regirat i han deixat oberta la finestra del mateix despatx, per la qual, Serrano creu que "probablement vigilaven que ningú els veiés i es comunicaven amb algú que els esperava a baix".



El personal de neteja ha descobert el robatori

Segons ha pogut saber Rosa Serrano, ahir al vespre un home que passejava el gos "ja va veure llum a l'interior del local, quan els diumenges al vespre el centre sempre és buit". Aquest dilluns, a les 8 del matí, el personal de neteja del local ha estat qui ha descobert el robatori, i ha donat l'avís a Rosa Serrano. Aquest matí, la presidenta del Centre de Recursos del TEA era al local atenent el representant de l'asseguradora i esperava que, després, s'hi adrecés la Policia Científica dels Mossos d'Esquadra. Serrano té previst presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra durant el dia d'avui.



Posaran alarma i no cobraran en efectiu



La president del Centre de Recursos del TEA de Manresa lamenta que en només tres mesos el centre hagi estat víctima de dos robatoris: "m'empipa molt que entrin a robar i a fer destrosses en un local on tothom ve a fer voluntariat i que està destinat a persones amb autisme i les seves famílies". Serrano ha anunciat que "instal·larem una alarma al local i, a partir d'ara, no cobrarem cap més quota dels socis en efectiu; ho farem tot a través del banc". Serrano no s'explica perquè el local del Centre de Recursos del TEA és l'objectiu dels lladres.