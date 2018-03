El fiscal demana imputar el tinent de l'1-O a Fonollosa i a Castellgalí, sense concretar els delictes

La fiscalia s'ha adherit aquest dilluns a la petició del Col·legi d'Advocats de Manresa perquè la jutge citi com a investigat el tinent de la Guàrdia Civil que va dirigir l'operatiu de l'1-O a Fonollosa a Castellgalí, tal i com ha avançat Regió7 Digital. Tot i així, el fiscal no ha especificat per quins delictes demanarà que se l'imputi, segons ha explicat a aquest diari el Col·legi d'Advocats de Manresa, que exerceix l'acusació particular.

La magistrada del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa ha suspès aquest dilluns la declaració com a testimoni del tinent que va comandar el dispositiu de Fonollosa i Castellgalí. Ho ha fet a mig interrogatori, després que el Col·legi d'Advocats hagi demanat a la jutge que el tinent passi a ser de testimoni a imputat. El fiscal, que fins aleshores no havia fet cap sol·licitud al respecte, s'ha adherit a la petició del Col·legi d'Advocats. La jutgessa ha demanat aleshores al Col·legi que presenti un recurs demanant la imputació i ha suspès la vista.

En la denúncia inicial presentada contra les càrregues policials al Bages, el Col·legi d'Advocats va considerar que l'actuació policial de Fonollosa podia ser constitutiva d'un delicte de lesions, d'un delicte de detenció il·legal, d'un delicte contra els drets de les persones, i d'un quart delicte comesos per funcionaris contra la inviolabilitat domiciliària. Pel que fa a l'actuació de Castellgalí, la va denunciar pels delictes de lesions i contra els drets de les persones, i per haver proferit comentaris humiliants per raons ideològiques.

Aquests són, doncs, els delictes que el Col·legi d'Advocats inclourà en el recurs que presenti ara davant de la jutge (no hi inclourà, per tant, de moment, cap delicte de fals testimoni, malgrat que aquest dilluns haurien aparegut nous indicis al fiscal). Per la banda del fiscal, es desconeix per quins preusmptes delictes es posicionarà.