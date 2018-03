Prop de 200 persones donen suport a l'alcalde de Fonollosa als jutjats de Manresa

Prop de 200 persones s'han concentrat aquest matí a les portes dels jutjats de Manresa per donar suport a l'alcalde de Fonollosa Eloi Hernández, que aquest dilluns al matí està citat a declarar per un delicte de desobediència pel referèndum del passat dia 1 d'octubre.

Hernández ha arribat poc abans de les 10 del matí i ha saludat els concentrats, entre ells molts veïns de Fonollosa i alcaldes de diversos municipis de la comarca. També hi ha hagut una important representació del món polític local, amb representants d'ERC -formació per la que és batlle de Fonollosa-, PDeCAT, ICV i la CUP. També hi ha sigut present el president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas.

Entre els concentrats també hi havia l'alcalde de Callús Joan Badia i el regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada Jordi Pesarrodona, tots dos investigats com Hernández pel seu paper en el referèndum.

Abans d'entrar a declarar, Eloi Hernández ha agraït el suport dels concentrats i ha qualificat la seva imputació en el marc d'una 'persecució per terra, mar i aire'. L'alcalde ha afegit també a les portes els jutjats que 'a Fonollosa tenim molt record del que va passar l'1-O' i ha assegurat que 'lluitarem perquè es faci justícia'.