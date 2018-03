Un camió va perdre el cotxe que transportava un cotxe per portar-lo a desballestar, aquesta passada matinada, mentre circulava per la carretera C-15, al punt quilomètric 32, al terme de Cabrera d'Anoia. Els fets va tenir lloc al voltant de les 2.40 de la matinada d'aquest dimarts i no van causar cap accident ni cap ferit.