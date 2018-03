Els Mossos arresten per tràfic de drogues un veí de Sant Esteve

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge un home de 27 anys, de nacionalitat espa-nyola i veí de Sant Esteve Sesrovires, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.

Pels volts de les dotze del migdia els Mossos van tenir coneixement de la celebració d'una festa no comunicada al municipi del Bruc. Quan van arribar al lloc els agents van observar com una persona, en veure'ls, feia mitja volta i fugia del lloc. Davant d'aquest comportament els Mossos el van aturar i escorcollar. A les butxaques dels pantalons hi van trobar 295 euros i un moneder amb droga a l'interior. Concretament, 10 embolcalls de cocaïna, cinc pastilles d'èxtasi i un altre embolcall amb una substància desconeguda. Davant d'aquests fets, els Mossos van detenir l'home per un delicte contra la salut pública i tràfic de drogues. El detingut va passar a disposició del jutjat d'Igualada.