«Que hagin imputat l'alcalde és una injustícia molt gran», diu una de les víctimes de l'1-O a Fonollosa

Entre les persones que ahir al matí estaven concentrades davant dels jutjats de Manresa per donar suport a l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, hi havia Magdalena Clarena, una de les víctimes de la violència policial al poble bagenc. Clarena, que és una de les 50 persones del Bages que han denunciat les càrregues, va ser arrossegada pels agents i va acabar amb un canell trencat (malgrat que aquest dilluns el tinent de l'operatiu va declarar a la jutge que la Guàrdia Civil va actuar «amb exquisidesa»).

«He vingut als jutjats a donar suport a l'alcalde, perquè és una injustícia molt gran que l´hagin imputat», explicava ahir Clarena a aquest diari, mentre esperava que Hernàndez sortís dels jutjats. En el seu cas, Clarena haurà de declarar al jutjat, com a víctima denunciant, el proper maig.

La fonollosenca lamenta que encara no ha recuperat completament la mobilitat del canell: «Encara no el tinc curat del tot. He perdut la força, i em costarà molt tornar-la a recuperar», va dir.

Clarena assegura que mai no podrà oblidar l'1 d'octubre. «Jo estava asseguda en una cadira, i em van venir els agents dient-me que m'aixequés. Jo els vaig dir que no hi havia cap motiu per fer-ho. I llavors, em van aixecar ells, em van arrossegar i vaig acabar a terra. I algú em va caure a sobre», explica. «És una cosa que ho recordaré tota la vida. Mai m'hauria imaginat que pogués succeir. Aquell dia pensava que allò no podia ser que hagués estat real», afegeix.