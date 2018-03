Vuit detinguts en una investigació contra el tràfic de drogues a Piera i l'Hospitalet

Els Mossos d´Esquadra de la Unitat de d´Investigació de la comissaria de l´Hospitalet de Llobregat van detenir, el dimecres 7 de març, tres homes, de nacionalitat espanyola i iraniana, com a presumptes autors d´un delicte contra la salut pública, concretament tràfic de drogues i per un delicte de defraudació de fluid elèctric i van comissar més de 2.000 plantes de marihuana i dos quilos de substàncies preparades per a la seva distribució. Així mateix una dona, de nacionalitat cubana i de 38 anys, va quedar investigada.

La investigació es va iniciar el mes de setembre de 2017 quan els agents van sospitar sobre l´activitat que es duia a terme a l´interior d´una nau d´un polígon industrial de l´Hospitalet de Llobregat. Aparentment l´empresa estava arrendada per una companyia dedicada a la producció de material audiovisual i vídeos musicals, però els agents van constatar durant les primeres vigilàncies que l´activitat no concordava amb els moviments de persones detectats.

A finals del mes de setembre els investigadors van detenir quatre homes en el moment en què aquests accedien a la nau industrial i en el registre posterior van localitzar quatre cultius de marihuana en funcionament amb 1.600 plantes. Seguidament també van detenir l´administrador de l´empresa fictícia creada per simular una activitat legal, però que va resultar ser un testaferro que havia acceptat signar uns documents a canvi d´una remuneració econòmica.

Vista la sofisticació emprada pels responsables del grup per tal de simular l´activitat i per tal de no deixar rastre sobre les seves veritables identitats, els investigadors van continuar amb les gestions per obtenir noves informacions. Els agents van poder determinar que un dels responsables de l´activitat tenia el seu domicili en una urbanització aïllada del municipi de Piera i que allà disposava d´altres cultius.

De la investigació de l´activitat del principal investigat, els agents van poder conèixer que aquest es valia de persones sense recursos econòmics o amb addicions per tal que aquestes fessin el manteniment dels cultius. Els agents van estrènyer el cercle de vigilància sobre el principal investigat i van poder determinar que, tot i no fer ostentació d´un nivell de vida elevat, disposava de diversos béns i propietats.

Durant la primera setmana del mes de març els investigadors van realitzar tres nous registres domiciliaris a Piera i l´Hospitalet de Llobregat i van detenir el principal investigat i dos col·laboradors. Els agents van localitzar tres nous cultius i dos kilograms de marihuana i haixix preparats per a la seva distribució. Així mateix una dona, de nacionalitat cubana i de 38 anys, va quedar investigada.

Els detinguts van ser posats a disposició judicial i en va ser decretada la seva llibertat amb càrrecs. A hores d´ara la investigació es troba oberta per tal d´identificar altres persones presumptament implicades.