Condemnen quatre atracadors per assaltar a punta de pistola un banc de Vallbona d'Anoia

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a penes de fins a cinc anys de presó quatre homes que van atracar a punta de pistola la sucursal bancària de Catalunya Caixa-BBVA de Vallbona d'Anoia, l'octubre del 2015. Els assaltants, que portaven dues armes de foc, van lligar de peus i mans dos treballadors i es van endur més d'11.000 euros de la caixa forta. En el judici, tots quatre s'enfrontaven a penes de fins a vuit anys de presó.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el 26 d'octubre del 2015, quan els quatre acusats, Alberto L. V., Jorge C. A., Francisco Javier H. R. i Juan G. M., la majoria d'ells amb antecedents, es van desplaçar fins a Vallbona d'Anoia. Mentre que Juan G. M. es va quedar a l'exterior, els altres tres van entrar a l'interior del banc, just quan els dos treballadors acabaven d'obrir la porta. Un d'ells va intentar sense èxit que no entressin a dins.

Un cop a l'interior, els assaltants van amenaçar els empleats amb dues pistoles detonadores, tot exigint-los que els obrisisn la caixa forta. Els atracadors anaven amb el rostre ocult i portaven guants. Dos d'ells anaven vestits amb roba fluorescent de color verd i groc, i portaven a les jaquetes els logos d'Acciona i de "Barcelona pel Medi Ambient".

Els lladres, a empentes, van obligar els treballadors a anar al fons del local, on s'ubicaven els lavabos. Un cop allà, van lligar amb cinta americana un dels treballadors, mentre que van continuar apuntant amb la pistola a l'altre, a qui van exigir que obrís la caixa forta. Mentrestant, el tercer lladre va ruixar amb esprai una de les càmeres de seguretat, per inutilitzar-la, tot i que una altra càmera va quedar activa.

El treballador que estava lligat va fer notar que el seu company estava molt nerviós i, com que ell es trobava més tranquil, es va oferir a obrir la caixa forta. Per aquest motiu, els lladres van deslligar-lo i, a continuació, van lligar l'empleat nerviós. El treballador deslligat va activar el sistema d'obertura de al caixa i, mentre esperaven els deu minuts necessaris perquè s'obrís, dos dels lladres van inspeccionar els calaixos i els armaris de l'oficina.

Finalment, amb la caixa oberta, es van apoderar d'11.144 euros, que van introduir en una bossa negra. Aleshores, van lligar el treballador que havia obert la caixa, van robar els telèfons mòbils dels dos empelats i van fugir.

La sentència condemna els quatre atracadors per un delicte de robatori amb intimidació, amb ús d'instrument perillós. A banda d'imposar-los penes d'entre tres anys i mig i cinc anys de presó, els obliga a retornar els 11.144 euros que van robar a BBVA.