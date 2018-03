Un home de 32 anys resulta ferit crític en accidentar-se amb el cotxe a Monistrol

Un home de 32 anys d'edat va resultar ferit molt greu dilluns a la nit en un accident de trànsit a Monistrol de Montserrat, quan el cotxe que conduïa va caure per un barranc d'uns deu metres. El jove va ser traslladat pel SEM en estat crític a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa i, posteriorment, a l'hospital Mútua de Terrassa.

Els fets, segons van explicar fonts del SEM i dels Bombers, van tenir dilluns cap a 3/4 d'11 de la nit, al punt quilomètric 6 de la car-retera BP-1121, entre Monistrol i l'accés al monestir de Montserrat. El cotxe que conduïa la víctima pujava en sentit ascendent quan, per causes que es desconeixen, va sortir de la calçada i es va precipitar per un marge de deu metres. L'accident va tenir lloc en un punt molt proper a l'enllaç amb la car-retera C-55.

En rebre l'avís dels fets, fins a l'indret s'hi van traslladar tres dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat, acompanyats d'efectius del grup de rescat de muntanya. El vehicle es trobava en una zona de difícil accés, a prop del torrent de les Guilleumes. Els bombers van poder rescatar de l'interior del vehicle el conductor, que va ser atès pel personal del SEM. Al lloc dels fets també hi van treballar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra.

El SEM va valorar com a crític l'estat del jove i, en un primer moment, el va derivar a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Posteriorment, va ser traslladat a l'hospital Mútua de Terrassa, segons fonts del SEM.

Ahir a la tarda, es van dur a terme els treballs de retirada del vehicle sinistrat, motiu pel qual es va haver de tallar puntualment la via, segons el Servei Català de Trànsit.