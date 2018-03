Un incendi ha afectat aquest dimecres a primera hora del matí una empresa de Prats de Lluçanès. Tal i com han informat els Bombers de la Generalitat, han cremat diverses caixes amb papers de les oficines de l'empresa situada al carrer de Sant Pere, número 51. Els Bombers han rebut l'avís al voltant de 2/4 de 7, s'hi han desplaçat amb sis dotacions i a 2/4 de 8 el foc ha quedat totalment apagat. No hi ha hagut ferits ni intoxicats.