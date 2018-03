Demanen 13 anys de presó per a dos acusats d'intentar matar un jove a Berga

La fiscalia demana tretze anys de presó per a dos joves acusats d'haver apunyalat greument un noi a Berga com a revenja, ja que la víctima els havia delatat per un cas de robatori. El ministeri fiscal els acusa d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa, ja que considera que els joves van actuar amb l'objectiu de matar la víctima. De fet, l'agredit hauria mort si no hagués rebut assistència mèdica urgent, a causa de la gravetat d'algunes de les punyalades. El judici se celebrarà la setmana que ve a l'Audiència de Barcelona.

Els fets, segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, van tenir lloc durant la nit de l'11 al 12 de setembre del 2015. Els acusats, Brian B. Q., de 24 anys i de nacionalitat espanyola, i Louis Gilbert M. P., de 23 anys i de nacionalitat dominicana, van cometre els fets juntament amb tres joves més que no han pogut ser identificats per la justícia.

Aquella nit, segons explica el fiscal, Louis Gilbert va veure la víctima davant d'un local musical de Berga, i va trucar per telèfon als altres autors dels fets, entre els quals l'altre acusat, Brian. Segons la fiscalia, Louis Gilbert ja tenia pensat agredir la víctima, perquè tenia comptes pendents amb ell.

Tots cinc van trobar l'afectat cap a les 5 de la matinada. L'escrit d'acusació assegura que Louis Gilbert li va estampar una ampolla de vidre al cap, just després de dir-li: «Soci, recordes que vas delatar-me?». Seguidament, afegeix el fiscal, les cinc persones el van rodejar i el van punxar fins a vuit vegades amb un objecte punxant afilat, a la part posterior del cos. Quan un vianant va anar a assistir la víctima, els cinc agressors van fugir.

El jove atacat va resultar amb vuit ferides incises penetrants, a la part posterior del cos. La ferida més greu és una que presentava a les lumbars, ja que li va penetrar a la cavitat abdominal. La lesió, d'entre sis i set centímetres d'amplada, li havia travessat la melsa, li havia esqueixat el diafragma i havia penetrat a l'espai pleural. Per aquest motiu, el fiscal asse-nyala que aquesta ferida, juntament amb una altra lesió profunda, hauria causat la mort del jove, si no hagués rebut una assistència ràpida dels metges. Després de ser intervingut quirúrgicament, el jove va estar set dies hospitalitzat, i les lesions van tardar dos mesos a cicatritzar.

La fiscalia considera que els acusats van cometre l'agressió com a represàlia, ja que la víctima havia delatat a la policia Louis Gilbert M. P. per un cas de robatori, que s'estava investigant al Jutjat d'Instrucció número 2 de Berga.

Per aquest motiu, el Ministeri Públic tipifica els fets com un delicte d'homicidi en grau de temptativa, pel qual demana la pena de deu anys de presó, i també com un delicte d'obstrucció a la justícia, en què sol·licita la pena de tres anys més. En total, per tant, reclama tretze anys de presó per a cadascun dels dos processats.

A més a més, la fiscalia demana que cadascun d'ells pagui una multa de 3.600 euros i que, entre tots dos, indemnitzin la víctima amb 22.000 euros, per les lesions i les seqüeles. El judici se celebrarà la setmana que ve a la secció desena de l'Audiència de Barcelona.