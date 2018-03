Arresten a Manresa dos homes buscats per robatori, un d'ells amb una ordre de presó pendent

Dos homes amb diversos comptes pendents amb la justícia van ser detinguts, aquest dimecres, als carrers de Manresa. El primer d'ells va ser arrestat a les 8.45 h, quan un home de 46 anys amb domicili a Barcelona va ser denunciat per causar molèsties a l'entrada d'un pàrquing al barri antic. Un cop els agents de la Policia Local van introduir les dades al sistema informàtic per identificar-lo van comprovar que l'home tenia una ordre de recerca i detenció pendent emesa per un jutjat de Màlaga per un delicte contra la propietat.

El segon arrest es va produir cap als voltants de les 15 h, quan una patrulla d'agents se'n va adonar del canvi d'actitud de tres persones quan se'n van adonar de la presència policial. Els van identificar i, a l'introduir les dades dels arrestats, el sistema informàtic va alertar que un d'ells, un veí de Manresa de 22 anys, tenia pendent oberta una ordre de recerca, detenció i ingrés a presó emesa per un jutjat de Barcelona per un delicte contra la propietat.