Una incendi crema capses de papers en unes oficines de Prats de Lluçanès

Un incendi va afectar ahir a primera hora del matí una empresa de Prats de Lluçanès, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat. El foc no va causar cap afectació personal.

L'incendi, segons les mateixes fonts, es va declarar a 2/4 de 7 del matí a les oficines d'una empresa situada al carrer de Sant Pere. Per causes que es desconeixen, van cremar diverses capses amb papers a l'interior. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar sis dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van donar per apagat el foc a 2/4 de 8 del matí. Cap persona no va resultar ferida.