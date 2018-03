Les claus d'un professional d'emergències per afrontar una situació d'estrès

1. Tenir una vida sana

Un professional d´emergències, per poder gestionar una situació d´estrès, s´ha de cuidar de base: respectar els ritmes de son i de descans, tenir una alimentació equilibrada, fer activitat física i reforçar altres àrees de la seva personalitat, amb els amics i la família.

2. La «visió túnel»

Per evitar empatitzar massa amb les víctimes d´un accident (i que la situació, per tant, no et superi), els professionals treballen amb l´anomenada «visió túnel»: mirar només el que tens davant, amb atenció i concentració. Fer una cosa després de l´altra. I protegir-se de tot allò que et pugui distreure.

3. Fer una pausa quan sigui necessari

Per processar les situacions d´estrès, cal que el nivell d´activació fisiològica no sigui ni alta ni baixa. Si estàs accelerat (o massa activat), el millor és aturar-se, respirar i continuar. Perquè, si no, es cometran errors.