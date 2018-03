La CUP porta a judici el govern de Súria sense el suport del fiscal per una llicència a Iberpotash

Dilluns arrenca el judici penal contra cinc polítics i tres tècnics de l'Ajuntament de Súria per una llicència d'obres presumptament irregular concedida a Iberpotash, l'any 2012, per a la construcció de l'accés a la nova rampa de la mina de Cabanasses. La CUP, que fa quatre anys va reobrir el cas al jutjat, farà asseure a la banqueta dels acusats l'alcalde Josep Maria Canudas (CDC) i tres dels seus regidors de govern (de CDC i d'AIS), a més a més d'un regidor d'ERC de la passada legislatura. La fiscalia, en canvi, descarta la implicació dels polítics i només fa responsables dels fets l'arquitecte i dos secretaris municipals, a qui acusa d'haver atorgat la llicència conscients de la seva il·legalitat.

La llicència d'obres va permetre a Iberpotash construir una pista forestal de 750 metres de llargada i 4 metres d'amplada que li facilitava l'accés a les obres de construcció de la nova rampa d'extracció subterrània del pou de Cabanasses. Les acusacions, però, consideren que la llicència vulnerava la normativa urbanística i de protecció forestal i, per això, tipifiquen el cas com un delicte de prevaricació urbanística. Però no es posen d'acord a l'hora d'assenyalar els presumptes culpables.

D'una banda, la fiscalia adreça l'acusació contra l'arquitecte municipal, Jaume Espinal; el secretari de l'Ajuntament, Miquel Salmerón, i el secretari accidental, Josep Peramiquel. A Espinal i a Salmerón els demana dos anys i deu mesos de presó, nou anys d'inhabilitació i 9.000 euros de multa. Per a Peramiquel, la petició és d'un any i mig de presó, set anys d'inhabilitació i 6.750 euros de multa.

En l'escrit d'acusació, la fiscalia argumenta que els tres tècnics van fer informes favorables a la llicència tot i saber que «no s'havia aprovat definitivament el pla especial urbanístic, ni tampoc s'havia promogut la tramitació de cap pla de gestió forestal ni cap programa de l'administració d'Agricultura». A més, segons el fiscal, les normes subsidiàries de Súria no preveien l'obertura o recuperació de la pista forestal i no s'havia respectat el tràmit previst en la llei d'Urbanisme. Per últim, no eren unes obres que poguessin ser autoritzades de forma provisional (com va ser el cas) i, a més, alguns desnivells de la pista no respectaven les previsions legals.

Per la seva banda, la CUP, que exerceix d'acusació popular, a més a més dels tres tècnics, estén també l'acusació a l'alcalde Josep Maria Canudas (CDC) i als quatre tinents d'alcaldia de l'anterior mandat, Joan Castellà (CDC), Miquel Caelles (AIS), Àngel López (ERC) i Carme Besa (CDC). Excepte López, la resta continuen actualment de regidors de govern. Tots cinc polítics són els que van aprovar la llicència en una junta de govern, després de rebre els informes favorables dels tècnics.

A l'escrit d'acusació que la CUP va presentar inicialment al jutjat, demanava per a cadascun dels acusats (tant polítics com tècnics) la pena de cinc anys de presó. Pera un dels regidors, Joan Castellà, demanava dos anys de presó més (és a dir, un total de set) per un delicte de negociacions prohibides amb funcionaris, ja que era titular d'una part dels terrenys.

Tot i així, segons va avançar ahir a aquest diari l'advocat representant de la CUP, Eduard Cáliz, dilluns, a l'inici del judici (que es farà a l'Audiència de Barcelona), la CUP té previst fer modificacions del seu escrit, que podrien incloure una rebaixa de la petició de les penes. De la mateixa manera, al final del judici, un cop s'hagin escoltat les declaracions, la CUP no descarta, si s'escau, acabar retirant algunes acusacions.



«Volem trobar els culpables»



Així ho va confirmar també ahir Albert Junyent, regidor de la CUP de Sallent, formació que ha impulsat la darrera dècada diverses denúncies contra Iberpotash i les institucions per temes mediambientals i urbanístics. «En aquest cas, el que tenim clar és que les coses es van fer molt malament. Però no anem a fer una caça de bruixes. Volem trobar els culpables. I, si al final del judici veiem realment que algú no és culpable perquè anava de bona fe, retirarem l'acusació», explica Junyent a Regió7. Segons afegeix, la CUP va decidir acusar els polítics fent cas a l'Audiència, que, durant la fase d'apel·lació, va trobar indicis de delicte contra ells, pel fet d'haver participat en la junta de govern que va aprovar la llicència. «Si acabem retirant o no l'acusació contra alguns, dependrà de com hagi anat el judici», assegura Junyent.

En tot cas, la fiscalia ja ha descartat d'entrada la implicació de l'alcalde i els regidors. Segons afirma el fiscal en el seu escrit, el secretari va tolerar l'informe irregular de l'arquitecte i no va advertir de la il·legalitat els membres de la junta de govern. Per aquest motiu, diu el fiscal, l'alcalde i els regidors van aprovar la llicència perquè creien que actuaven correctament, «ja que tenien la creença que els informes tècnics i jurídics eren respectuosos amb l'ordenament jurídic». Consultat ahir per aquest diari, l'alcalde Canudas va optar per no fer declaracoins.