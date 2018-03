Incendi en una indústria paperera de La Pobla de Claramunt sense causar ferits

Un incendi crema des d'aquest divendres a primera hora de la tarda una pila de papers de reciclatge d'una indústria de La Pobla de Claramunt (Anoia) sense causar ferits, segons han informat els Bombers de la Generalitat. Les flames es concentren al pati de l'empresa Unió Industrial Paperera, situada al carrer del Pas Blau, però no han arribat a la nau, que consta d'una sola planta. La pila que crema té uns quatre metres d'alçada i una amplada de 50x50 metres. Unes màquines retroexcavadores de la mateixa empresa separen el paper que no crema per evitar que resultin afectats per les flames, que s'han iniciat al voltant de les tres de la tarda. Fins al lloc, s'hi han desplaçat 16 dotacions dels Bombers de la Generalitat.