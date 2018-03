Un incendi crema bales de paper d'una empresa de la Pobla de Claramunt

Setze dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar ahir a la tarda en l'extinció d'un incendi en una empresa paperera de la Pobla de Claramunt. El foc, que es va originar per causes que es desconeixen, no va arribar a cremar en flama, però va afectar una gran quantitat de bales de paper, que van estar fumejant tota la tarda.

L'incendi, segons fonts dels Bombers, es va declarar a les 3 de la tarda a la Unió Industrial Paperera, situada al carrer del Pas Blau. El foc va començar a cremar diverses bales de paper reciclat que es trobaven situades al pati de la indústria. Les bales afectades feien uns quatre metres d'alçada i la superfície total afectada era del voltant de 50 metres quadrats.

Els Bombers van estar treballant durant tota la tarda per tal d' intentar extingir l'incendi i per evitar cap possible revifada. Per aquest motiu, era previst que hi treballessin durant tota la matinada passada.

En les tasques d'extinció, també hi van participar els treballadors de l'empresa, que va aportar diverses màquines retroexcavadores, que van separar les bales que no estaven cremant, de la resta. Un camió tràiler i un camió banyera es van encarregar de retirar-les de l'indret.

L'incendi no va causar ferits i tampoc va obligar a evacuar cap persona. El foc es va declarar a les 3 de la tarda i, una estona després, ja es donava per estabilitzat. Les tasques d'extinció, però, continuaven, i es preveien llargues.