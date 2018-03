Els lladres que van agredir una joiera de Guardiola s'enfronten a set anys de presó

La fiscalia demana set anys de presó per als tres lladres que l'any passat van ser detinguts pels Mossos quan acabaven de cometre un atracament violent en una joieria de Guardiola de Berguedà. Els assaltants van lligar la víctima, la van amenaçar de mort amb un ganivet i li van donar diversos cops al cap amb una pistola. Tots tres es troben en presó provisional.

El judici s'havia assenyalat per al febrer passat al Jutjat Penal 2 de Manresa, però la vista es va suspendre quan es va advertir que el cas pertoca jutjar-se a l'Audiència Provincial de Barcelona, a causa de l'elevada petició de pena. El judici, per tant, s'assenyalarà properament en el tribunal provincial.

Els fets, segons l'escrit d'acusació pública, van tenir lloc el 8 de juny del 2017. Els acusats són dos homes de nacionalitat dominicana, Franklin Manuel Q. R. i Jefry Willie R. G., i un home de nacionalitat espanyola, Daniel C. H. Tots tres ja tenien antecedents penals i, en concret, Franklin Manuel feia només cinc mesos que acabava de ser condemnat per un robatori en una casa habitada.

Aquell dia, cap a les 10 del matí, els tres lladres van acudir a la plaça Municipal de Guardiola de Berguedà, on es troba la Joieria Esther. Daniel C. H. es va quedar a l'exterior fent funcions de vigilància, i els altres dos homes van irrompre a l'establiment, a cara descoberta. Un cop a l'interior, van agredir la propietària donant-li cops al cap amb una arma de foc simulada, de manera reiterada.

A continuació, la van lligar de peus i mans, mitjançant brides de plàstic, i la van amenaçar amb un ganivet, tot adreçant-li frases com «O calles o et mato» i «No facis tonteries o et mato». La dona els va facilitar l'accés a la caixa forta del comerç. A continuació, van agafar joies, rellotges i altres objectes de valor, i van fugir.

La dona va poder donar l'alerta dels fets. Els Mossos van muntar un ampli dispositiu per tota la C-16, i d'aquesta manera, van aturar els lladres a Sallent. Els agents els van requisar el material robat, que els lladres havien col·locat en bosses que estaven identificades amb el logo de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà. Tots tres van quedar detinguts i, des d'aleshores, són a la presó. La víctima, segons la fiscalia, va patir diverses ferides al cap, a la cara i als braços unes lesions que van tardar pràcticament un mes a curar-se.

La fiscalia tipifica els fets com un delicte de robatori amb violència i un altre de pertinença a grup criminal, per la qual cosa demana per a cada acusat set anys de presó. A més, entre tots tres, vol que indemnitzin la víctima amb 6.200 euros, 4.700 euros dels quals pels danys provocats a la joieria i 1.515 més per les lesions.