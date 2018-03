Retiren el carnet a un conductor per envestir amb el cotxe un home de qui fugia, a Manresa

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha imposat una multa de 1.000 euros i la retirada del carnet durant un any a un conductor que va envestir amb el vehicle, sense intencionalitat, un home de qui precisament estava fugint, arran d'una discussió. La víctima va resultar amb una fractura a l'omòplat i una altra a les costelles. La jutge condemna l'acusat perquè conclou que va cometre una imprudència.

Els fets, segons la sentència, van tenir lloc el 4 d'octubre del 2015, a la matinada, al carrer Santa Llúcia de Manresa. L'acusat, Antoni Maria B. D. es va discutir al carrer amb la víctima i, tot seguit, va entrar al seu cotxe, va arrencar i va intentar fugir.

Per sortir, va haver de fer marxa enrere. L'afectat, en veure que fugia, es va acostar al cotxe i, amb l'objectiu de recuperar els seus estris personals (que estaven a l'interior), va pujar als estreps del vehicle. L'acusat, però, va continuar la marxa i, en un moment determinat, la víctima va caure a terra. El conductor ho va aprofitar per rectificar la marxa i poder sortir del carrer. En fer-ho, no tenia visió d'on era la víctima, de manera que la va colpejar amb la part dreta del cotxe. La jutge conclou que l'acusat hauria d'haver aturat la marxa quan la víctima es va enfilar al cotxe, precisament per evitar ferir-lo.